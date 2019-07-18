Какие необычные десерты приготовить из абрикосов

Варенье с ядрышками

— Абрикосы 4 кг

— Сахар 3,5 кг

— Вода 0,5 л

Простым вареньем из абрикосов уже никого не удивишь. А вот с ядрышками... Плоды вымыть и разрезать на половинки. Засыпьте абрикосы сахаром и принимайтесь за самое сложное. Косточки нужно разбить и извлечь из них ядра, которые следует добавить в кастрюлю к абрикосам. Дальше просто: три раза прокипятите варенье по пять минут на медленном огне.

Пастила

— Абрикосы

Пастила Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Прелесть этого рецепта в том, что это абсолютно диетическое лакомство. Ведь готовится оно без добавления сахара. Абрикосы без косточек уложите в кастрюлю и залейте небольшим количеством воды. Протушите 15 минут. Слейте воду и измельчите плоды блендером. Далее можно протереть пюре через сито, а можно этого и не делать. Далее выложите пюре тонким слоем на противень и сушите в духовке 7 часов при температуре 90 градусов.

Открытый пирог

— Песочное тесто 400 г

Открытый пирог Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Абрикосовое варенье или джем 300 г Казалось бы, ничего сложного в рецепте нет. Но есть несколько тонкостей. Раскатывать тесто для пирога сразу под форму и желательно не очень толсто. И прежде чем выложить начинку — пропеките тесто минут пять. Тогда сок не вытечет. Только после этого выкладывайте варенье и выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов.

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