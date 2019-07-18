Школьники публично защитят туристические маршруты на «Городе образования»
В рамках международного форума «Город образования» столичные школьники — участники проекта «Путь героя» — проведут публичную защиту туристических маршрутов. Данную информацию 18 июля сообщила журналистам директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.
По ее словам, в мероприятии участие примут несколько команд. Каждому из коллективов будет необходимо разработать оригинальный туристический маршрут.
— Путь команды должен соответствовать положению о реализации проекта. Также с каждым коллективом должен работать обученный инструктор, который и проведет поход в октябре — ноябре 2019 года, — передает слова Ярославской агентство городских новостей «Москва».
В указанные сроки ребята пройдут по защищенному маршруту, предварительно составив спортивную и историческую карту.
Добавим, что общая протяженность походного пути не должна быть менее 30 километров.
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