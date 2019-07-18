Бузову и Батрутдинова могут заставить пожениться
20 и 21 июля телеканал ТНТ представит главную премьеру нового телевизионного сезона — романтическое шоу с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Это произойдет в Санкт-Петербурге на пятом VK Fest.
В течение двух дней на площадке ТНТ пройдут концерты резидентов Comedy Club, комиков Stand Up, «Импровизации», участника шоу «Песни» PLC, мастер-классы от звезд проекта «Танцы» и многое другое.
Но самое главное — будет представлен новый проект. Специально для презентации этого проекта в Северную столицу приедет резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Презентовать проект он будет с Ольгой, но не Бузовой, а Картунковой. Ольга и Тимур проведут финальную репетицию предстоящего шоу и разыграют призы среди гостей площадки.
Пока о проекте известно немногое. Батрутдинов и Бузова снова попытаются наладить личную жизнь. Тимур займется поиском кандидатов для Ольги, а Ольга будет подбирать девушек для Тимура. В результате будут отобраны 8 парней и 8 девушек.
После этого они с Тимуром и Ольгой отправятся на Бали, где решится их судьба. Но самое главное: если ни Ольга, ни Тимур не найдут себе пару, они будут обязаны официально оформить отношения друг с другом. Ну, еще чуть-чуть — и поехали!
Читайте также: Василий Шукшин. «Правду знаю только я…»