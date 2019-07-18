«Московские драконы» дали огня на воде чемпионата Европы

На гребном канале «Крылатское» стартовал национальный и клубный чемпионат Европы по гребле на лодках «Дракон». Корреспондент «Вечерней Москвы» особо внимательно следил за выступлением команд именитого клуба «Московские драконы».

В первый день состязаний призы были разыграны на дистанции 200 метров. Зрелище фантастическое. Под несмолкаемый бой барабанов московский дождь заливал «огнедышащие» пасти лодок «Дракон», буруны и волны во время финиша гонок поднимались выше «Девятого вала» художника Айвазовского.

В этих удивительно симпатичных соревнованиях принимает участие почти тысяча спортсменов разных возрастов из 18 сильнейших клубов Европы — Франции, Венгрии, Германии, Молдовы, Румынии, Армении и России. Среди них 150 россиян, в том числе из именитого клуба «Московские драконы».

Руководит этим клубом могучий гребец Александр Сергеев — 15-кратный чемпион мира и 23-кратный чемпион Европы в классе «Дракон». Сразу после финиша заезда, где 12 «московских драконов» старше 50 лет (10 гребцов, один рулевой и барабанщик) заняли второе место, Сергеев выглядел огорченным, потому что в любом заезде и в каждой возрастной категории «Московские драконы» нацелены на максимальный результат.

В лодке Сергеева как бывшие спортсмены, так и те, кто впервые взял в руки весло и оседлал «Дракона» в зрелом возрасте. В этом клубе занимаются спортом и добиваются больших побед учителя, дизайнеры, врачи, инженеры. Три раза в неделю «Московские драконы» тренируются на гребном канале в Крылатском. Здесь, в эллинге № 10, штаб «Московских драконов». Женщины в этом эллинге не редкость. Сегодня, например, юниорки из клуба «Московские драконы» заняли третье место на чемпионате Европы, уступив на дистанции 200 метров соперницам из клуба «Бармалей» (Воронеж), а также тверским «драконам».

В первый день состязаний призы были разыграны на дистанции 200 метров Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— В наш клуб может прийти заниматься каждый физически подготовленный человек, мы всегда дадим весло и подставим плечо новичку, — рассказала капитан женской команды «Московские драконы» Анна Лецева. — У гребца должны быть крепкие руки и спина, выносливость — дай бог. Вид спорта у нас очень тяжелый, говорят, что не женский, но нам с подругами он очень нравится.

Больше всего «Московским драконам» нравится побеждать на международных соревнованиях. После соревнований в Москве гребцы этого клуба отправятся на турнир в Севилью, а затем на чемпионат мира в Тайвань.

ЦИФРА

950 гребцов принимают участие в национальном и клубном чемпионате Европы, который проходит в Москве с 18 по 21 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Рождайкин, тренер юниорской сборной России:

В экипажах лодок «Дракон» 12 или 22 спортсмена. В каждом экипаже «Дракона» рулевой и барабанщик. Барабанщик — это как шаман, он ритм задает всему экипажу, чтобы все гребли синхронно. При этом барабанщик в глаза смотрит всем гребцам, словно гипнотизирует. Он должен обладать энергией и харизмой, чтобы заряжать коллектив на победу.

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