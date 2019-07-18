Расписание электричек Ярославского направления изменится 20-21 июля
Расписание некоторых пригородных электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 20 по 221 июля. Изменения связаны с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры на станции Мытищи.
Изменения коснутся рейсов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Щелково, Болшево, Монино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Кроме того, с 10:30 20 июля до 8:30 21 июля электрички, отправляющиеся в сторону Москвы, проследуют платформы Тайнинская, Перловская, Лось и Маленковская без остановки.
— Также у некоторых электричек в сторону Москвы изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Корректировки коснуться следующих остановочных пунктов: Северянин, Яуза и Москва-3, — сообщается на сайте МЖД.
Отмечается, что при разработке технологического «окна» были приняты все необходимые меры, чтобы изменения в расписании поездов были минимально возможными. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к проводимым работам, а также ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
Читайте также: Расписание электричек Савеловского направления изменится 19–21 июля