Одежду и украшения на четыре миллиона рублей пытался ввезти пассажир в Шереметьеве
Сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево обнаружили у россиянина незадекларированную одежду и ювелирные украшения на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время проведения таможенного контроля сотрудники остановили россиянина 1979 года рождения, прибывшего в Москву из Милана. В ходе осмотра он предъявил браслет и серьги торговой марки Cartier, наручные часы Patek Fhilippe, а также сумку и три пары обуви. Общая стоимость товаров составила 4 054 797 рублей.
В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения по статье «Недекларирование товаров, подлежащих декларированию», говорится на сайте Шереметьевской таможни.
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