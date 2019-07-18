Лолита заявила, что собирается пуститься во все тяжкие
Певица Лолита сообщила о кризисе в отношениях со своим супругом и не исключила скорого разрыва. По словам певицы, она никогда не смотрела «налево», но, вероятно, сделать это ей все же скоро придется. При этом она опровергла недавно появившуюся в Сети информацию о разводе с мужем.
— Я не пережила развод. Мы пока с мужем просто разъехались, никто из нас не подавал заявление. Это нормальная пыль, которую нужно стирать с отношений, — цитирует звезду издание «СтирХит».
На данный момент певица находится в Юрмале, где примет участие в большом концерте Лаймы Вайкуле. Лолита сообщила, что исполнит на нем две премьерные композиции, наполненные чувствами личных переживаний и отражающие ее нынешнее состояние души.
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