Портрет из будущего: как работает программа «состаривания» лиц

Недавно российские звезды внезапно воскресили тренд двухгодовой давности. По социальным сетям отечественных знаменитостей резко расползлись фотографии, где популярные медиаперсоны демонстрируют, как они могут выглядеть спустя 30–40 лет. Осуществить прыжок в будущее помогает выпущенное в 2017 году приложение для cмартфонов FaceApp.

Помимо состаривания, приложение, созданное бывшим сотрудником российского поискового гиганта «Яндекс» Ярославом Гончаровым, способно и на другие фокусы с фотографиями своих пользователей. С помощью встроенных средств можно поменять себе цвет волос, примерить новую прическу, бороду или очки, нанести татуировку или макияж. Все эти изменения выглядят весьма реалистично и приводят пользователей сети в щенячий восторг.

Однако немногие задумываются, какие усилия даже мощные компьютеры прикладывают для того, чтобы повеселить людей из социальных сетей. За все приходится отдуваться нейросети.

В одном из предыдущих материалов рубрики мы уже рассказывали о том, каким образом современные камеры наружного наблюдения научили распознавать людей в толпе. В каком-то смысле нейросеть работает по похожему принципу.

Для того чтобы придать человеку вид умудренного сединами старца, нейросети необходимо понять, что происходит с людскими лицами с возрастом. Для этого разработчики «скармливают» алгоритму две фотографии — молодого и состарившегося гражданина.

Нейросеть определяет, в каких местах появляются морщины, каким образом меняется кожа, и учитывает другие изменения, происходящие с нами по мере приближения к заветной цифре в 100 лет. Разумеется, чтобы «разобраться» в процессе человеческого старения, двух фотографий, конечно, недостаточно, поэтому через нейросеть пропускаются десятки тысяч парных фотографий, которые и помогают программе «старить» пользователей, которых она видит в первый раз.

Таким же образом это работает и с остальными фильтрами. Нейросеть учится понимать, куда падают тени от очков и в каких местах деформируется кожа на лице. Конечно, пользователи и сами активно помогают программе, отдавая свои снимки для обработки. Так что наши знаменитости, которые загружают в социальные сети свои «состарившиеся» версии, позволяют алгоритму FaceApp становиться лучше, создавая все более и более реалистичные изображения. Единственное, чего стоит опасаться, так это того, что ваше лицо может оказаться на какой-нибудь рекламе.

Справка

Искусственная нейронная сеть — компьютерный алгоритм, который с помощью сложных математических моделей пытается воспроизвести принцип работы человеческого мозга. В последние годы они активно используются для попыток создать самообучающийся искусственный интеллект.

Меняя лица

Главным конкурентом на поле изменения человеческих лиц с помощью нейросетей является MSQRD, который в свое время был куплен социальной сетью Facebook. Впрочем, эта программа в основном занята тем, что накладывает на пользователя маску. С реальностью такие трехмерные коллажи спутать трудно. А вот снова ворвавшийся в тренды Snapchat сумел немало удивить обитателей сети, весьма эффективно научившись придавать мужским портретам женственные черты и наоборот.

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