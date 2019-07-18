Две жительницы России пропали в Мюнхене
• 19:43 • 18 июля 2019
Поделиться:
0
doc769zi61op3q724v9gsm
По факту произошедшего полицейские Мюнхена уже возбудили уголовное дело
Фото: https://pixabay.com/ru/
Посольство России в Германии сообщает, что на территории Мюнхена пропали две гражданки РФ.
Как передает дипломатическое представительство страны, женщин по имени Татьяна и Мария никто не видел с 13 июля.
В настоящее время Генеральное консульство РФ в Мюнхене выясняет обстоятельства исчезновения двух россиянок.
Информацию о случившемся обнародовал «Интерфакс». По факту произошедшего полицейские Мюнхена уже возбудили уголовное дело.
Читайте также: Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Теги:
19:4318 июля 2019
19:1818 июля 2019
19:1818 июля 2019
18:5918 июля 2019
18:2418 июля 2019
18:2018 июля 2019
18:1518 июля 2019
18:0918 июля 2019
17:3018 июля 2019
17:1318 июля 2019
17:0618 июля 2019
17:0218 июля 2019
17:0118 июля 2019
16:5318 июля 2019
16:4018 июля 2019
16:1818 июля 2019
16:0418 июля 2019
15:4518 июля 2019
15:3618 июля 2019
15:2518 июля 2019
15:1318 июля 2019
14:4518 июля 2019
14:2318 июля 2019
14:1818 июля 2019
13:4118 июля 2019
13:3118 июля 2019
13:3018 июля 2019
13:2118 июля 2019
13:1618 июля 2019
13:1418 июля 2019
13:0618 июля 2019
13:0018 июля 2019
12:4818 июля 2019
12:4418 июля 2019
12:4418 июля 2019
12:3818 июля 2019
12:3318 июля 2019
12:2518 июля 2019
12:1018 июля 2019
12:0118 июля 2019
11:5418 июля 2019
11:4618 июля 2019
11:4218 июля 2019
11:4018 июля 2019
11:3018 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:1118 июля 2019
11:0818 июля 2019
11:0818 июля 2019
10:5918 июля 2019
10:4418 июля 2019
10:3818 июля 2019
10:3118 июля 2019
10:0418 июля 2019
09:3518 июля 2019
09:2418 июля 2019
08:4618 июля 2019
08:3818 июля 2019
08:3318 июля 2019
08:0418 июля 2019
07:5818 июля 2019
07:4318 июля 2019
07:2818 июля 2019
06:5618 июля 2019
05:4218 июля 2019
04:5418 июля 2019