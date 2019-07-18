О чем просят люди, пришедшие приложиться к мощам Петра и Февронии

В десять утра людей у храма не так много, буквально три десятка человек — сказывается утро буднего дня. Рядом с пришедшими стоит волонтер Рита — она следит за порядком, помогает сориентироваться прихожанам и проводит без очереди инвалидов и молодоженов.

— Петр и Феврония — покровители семьи, — рассказывает девушка, — поэтому чаще всего люди просят о чем-то, связанном с этими понятиями: о помощи в поиске второй половины, кто-то о мире и счастье в семье.

—А вы сами обращались с просьбами к святым ранее?

— Ну, я девушка одинокая, — смеется Рита, — поэтому попросила помочь мне встретить любовь.

На такие откровения решаются не все — для многих визит в храм и молитвы, обращенные к небесным покровителям,—дело слишком личное. Хотя, может, это наши соотечественники такие скрытные?

В очереди я встретила группу туристов из Австрии. Иностранцы что-то шумно обсуждали, смеялись, улыбались друг другу и прохожим. Одна из них приехала в Москву специально, чтобы увидеть эту святыню.

— Да, я приехала сюда ради них, — с улыбкой рассказала Анна. — Я феминистка и хочу попросить о равноправии для мужчин и женщин всего мира. Это важно. А еще о спокойствии и счастье для каждого человека на Земле.

Другая прихожанка, Лариса, приехала из Подмосковья с помощницей Еленой. Сама бы не смогла — ноги не слушаются, приходится пользоваться инвалидной коляской.

— Я только что вышла из храма. Попросила святых о любви и семейном счастье для моего сына, у которого сейчас проблемы с супругой. Ведь любовь — самое большое счастье в этом мире. Когда я стояла там, у мощей, чувство было удивительное — как будто кто-то положил большую теплую руку мне на голову.

— О чем-то еще просили?

— Только о здоровье, чтобы не быть в тягость родным. Сегодня я особенно это почувствовала, попытавшись выбраться из метро, — на руках меня несли маленькие, хрупкие девушки. Такая взаимопомощь — тоже любовь своего рода.

И умерли в один день

История любви князя Петра и княжны Февронии описана в «Повести о Петре и Февронии» писателя середины XVI века Ермолая. Они прожили долгую совместную жизнь в любви и уважении. На закате дней князь с княгиней ушли в монастырь. Супруги хотели отойти в мир иной одновременно, так и вышло 25 июня 1228 года.

Святые мощи сегодня хранятся в Свято-Троицком женском монастыре, в городе Муроме. К святым приходят с просьбами о скорейшем зачатии малыша, о помощи в поиске второй половинки, о преодолении семейных неурядиц.

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