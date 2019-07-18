«Бесплатные» юридические услуги: как мошенники обсчитывают москвичей

В последнее время у москвичей появилось много жалоб на некачественное юридическое обслуживание. Прикрываясь названием «юридическая фирма» или маскируясь под подразделение госструктуры, мошенники нагло обманывают людей, не брезгуя ничем. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал две такие истории, и сам попробовал себя в качестве клиента одной из контор типа "Рога и копыта".

Как рассказал "ВМ" московский юрист Влад Багно, схем обмана людей много, и они - совершенствуются. Вот как-то раз мне поступил звонок.

-Здравствуйте. В рамках программы 324 мы бесплатно оказываем юридические консультации по жилищным, земельным вопросам..

- Представьтесь, пожалуйста, для начала, - сказал я.

- Павел. Итак, мы оказываем бесплатные консультации по жилищным, земельным..

- Какая такая программа 324? - поинтересовался я.

- В рамках ФЗ 324 мы оказываем бесплатные консультации по жилищным, земельным..

- А вы кто?

- Адвокатская коллегия. Оказываем бесплатные консультации по жилищным, земельным..

- Вы юрист?

- Я секретарь. Мы оказываем бесплатные...

- Павел, - сделал паузу я и продолжил: - Вы уже нарушили закон о рекламе, не спросив разрешение на сообщение рекламы, и закон - о персональных данных. Бесплатная юридическая помощь положена только определенным категориям граждан, а не всем подряд.

- Вы, вероятно, юрист? - услышыл я вопрос.

- Да. Не вешайте, пожалуйста, лапшу людям на уши. До свидания.

Такой вот был разговор.

- К подобным "разводам" мошенники сегодня прибегают все чаще, и их схемы становятся все изощреннее, - комментирует Влад Багно. - В этом случае, о котором вы рассказали, если вы не подпадаете под категорию граждан, которым может быть предоставлена государственная юридическая помощь, то от таких предложений нужно отказываться.

Москвичка Анна Хохлова повредила машину, которую взяла на прокат. Сообщила об этом в компанию, но сумма возмещения ущерба, которую ей назвали, показалась уж слишком завышенной. Решила пожаловаться в Роспотребнадзор: нашла в интернете сайт, телефон. Позвонила. Менеджер тут же назначил ей встречу.

- Я пришла по адресу, там было много людей. Со мной были супер-любезны, я заключила договор на обслуживание. Мне пообещали, что все будет хорошо... Подписала бумаги, заплатила 12 тысяч рублей, но через час мне вручили 12 листков какого-то договора - в нем было скопировано мое же заявление, которое я принесла. Даже с теми же опечатками! Письма, составленные по шаблону, насколько теперь я знаю, "ушли" по несуществующим адресам, - рассказывает Анна.

Когда она поинтересовалась у менеджера, кто же будет представлять ее интересы в суде, ей предложили заплатить еще 100 тысяч рублей.

Адвокат Тимуру Чанышев, к которому обратилась Анна Хохлова, взглянув на письма, попросил показать сайт этой юридической фирмы. А затем - лишь развел руками.

- Это не сайт Роспотребнадзора, а сайт-двойник, - прокомментировал он ситуацию. - И никакого отношения к Роспотребнадзору не имеет. Как и сама фирма. Судя по составленным письмам, юридических услуг там не оказывают. Только делают вид. Банальный развод на деньги.

Однако, предупредил юрист, вернуть их будет очень сложно, потому что договор, которую подписала клиент, как раз составлен юристами грамотно, не придерешься. Если внимательно его прочесть, то там нет ни слова о том, в каком случае возвращаются деньги, а вместо слова "юридические" услуги написано слово "информационные".

Корреспондент "ВМ" решил проверить, насколько верны слова Тимура Чанышева, и отправился по тому же адресу.

Человек-бутерброд с табличкой "Бесплатные юридические услуги" сразу же показал мне дорогу к небольшой конторе, расположенной рядом с метро "Электрозаводская". Я зашел и увидел трех сидящих за столами сотрудников "фирмы". Увидев клиента, они быстро взяли меня в оборот.

Чтобы как-то им подыграть, я решил изобразить из себя человека неопытного в юридических вопросах, для большей убедительности даже снял очки, подчеркнув тем самым свою близорукость.

И тут понеслась! Узнав, что я хочу пожаловаться на соседа, который круглосуточно делает ремонт, но платить при этом буду не очень щедро, мне сообщили, что услуги "адвоката" обойдутся всего-то... в 60 000 рублей. А если у меня такой суммы нет, то мне помогут оформить кредит - самый выгодный, в лучшем банке, под залог квартиры! Тут я достал очки и потянулся за удостоверением газеты...

- А совесть у вас есть? - сначала спросил я менеджера.

Показывать удостоверение я не стал. А меня не очень вежливо попросили покинуть помещение.

В пресс-службе Роспотребнадзора, куда обратилась "ВМ", сообщили, что об этой проблеме знают.

В случае, пояснили нам, если нарушены права гражданина при оказании юридических услуг, он может обратиться в Управление Роспотребнадзора по адресу: Москва, Графский пер., д.4, к.2,3,4. Оставить обращение можно и на сайте в разделе «Прием обращений граждан». А вот бесплатная консультацию по всем вопросам нарушения прав потребителей, оказания помощи в составлении претензий, исковых заявлений в суд можно получить по телефону Общественной приемной Управления: 8(495) 785-37-41, а также обратившись лично в Общественную приемную Управления по адресу: г. Москва, Графский пер., д.4, к.2,3,4.

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