Президент поручил разработать программы реконструкции аварийных дорог к декабрю
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до декабря 2019 года завершить разработку программы реконструкции и капитального ремонта дорог, находящихся в аварийном состоянии.
Под это определение попадают не только трассы, но и мосты и другие дорожные сооружения, размещенные на автомобильных дорогах местного и регионального значений.
Известно, что указ Путина предполагает не только разработку плана по реконструкции, но и определение источников финансирования на аналогичные сроки.
К декабрю 2019 года органам исполнительной власти поручили «расширить перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог» и не только.
Полный текст указа президента можно прочитать на официальном сайте Кремля.
Читайте также: Владимир Путин подписал закон об ограничении спекуляции билетами