Владимир Путин подписал закон об ограничении спекуляции билетами
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры по ограничению спекуляции билетами. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Согласно документу, музеи и другие организации культуры будут обязаны предоставлять информацию о ценах на билеты по просьбам посетителей. Кроме того, по запросу они должны будут сообщать о лицах, уполномоченных на продажу билетов, а также о формах и элементах их оформления. При этом устанавливается, что уполномоченные лица при продаже могут взимать плату за оказание сопутствующих услуг. Их стоимость должна составлять менее 10 процентов цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке.
Утверждать формы билета, абонемента и экскурсионной путевки будет Министерство культуры РФ. Полномочия по установлению правил и условий возврата билетов будут переданы правительству России. В частности, это касается случаев болезни или смерти члена семьи или близкого родственника. В случае отказа по другим причинам 100 процентов стоимости билета можно будет получить не позднее чем за 10 дней до проведения мероприятия.
Закон вступит в силу 1 сентября текущего года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что от спекуляции билетами страдают как театры, так и зрители. Перекупщики перепродают билеты по цене в три раза дороже и обирают граждан. Непроданные билеты возвращаются театру за полную стоимость.
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