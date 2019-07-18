Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
• 21:09 • 18 июля 2019
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Профицит бюджета сокращается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1,88 триллиона
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно тексту документа, прогнозируемые доходы бюджета в текущем году увеличатся на 205,6 миллиарда рублей и составят 20,17 триллиона. Расходы повысятся на 256,5 миллиарда и составят 18,29 триллиона рублей.
Таким образом, профицит бюджета сокращается на 50,9 миллиарда рублей и составит 1,88 триллиона.
По отношению к ВВП доходы снижаются на 0,4 процента и составят 18,5 процента, расходы — на 0,2 процента (до 16,8 процента), сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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