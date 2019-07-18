Финальный трейлер второй части «Оно» появился в Сети
• 21:36 • 18 июля 2019
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Фильм снят на основе романа американского писателя Стивена Кинга
Фото: Скриншот с Youtube
В Сети появился финальный русский трейлер фильма «Оно 2».
Картина расскажет о повзрослевших героях из первой части. Они вновь встретятся с клоуном-убийцей Пеннивайзом через 27 лет. Фильм снят на основе романа американского писателя Стивена Кинга.
Роли членов «Клуба неудачников» исполнят Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Джейк Вири, Джей Райан и Джеймс Рэнсон. Пеннивайза вновь сыграет Билл Скарсгард.
Напомним, первая часть «Оно» вышла 2017 году. Она собрала в мировом прокате более 700 миллионов долларов. «Оно 2» выйдет в российских кинотеатрах 5 сентября, сообщает «Российская газета».
Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале WBRussia:
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