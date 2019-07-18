Столичные школьники придумали собственных супергероев

Белые листы на партах, в коробках — сотни цветных карандашей и ластиков, в воздухе — атмосфера творческого настроя. Во время предваряющей креативный процесс лекции об истории комикса, не сдерживая естественным образом начавшийся поток воображения, ребята начинают пробу пера. Пока неумело, просто рисунки со статичным сюжетом, но ведь это — первый кадр будущей истории!

— Сам по себе комикс появился как выражение человеческой фантазии, — утверждает ведущий курса, художник, дважды лауреат конкурса Lucca comics and games Алексей Йорш. — Фантазия — это когда вы изображаете то, чего вы никогда не видели. Будь то сага о Средневековье, японская манга или история об индейцах.

На слайде — наскальные рисунки пещер Сахары эпохи неолита. И это, по сути, тоже комиксы! Уже тогда человек начал проявлять воображение.

В Древнем Египте впервые появилось разделение на картинку как искусство и иероглиф — то же изображение, но уже читаемое слово. А само понятие «манга», которым в прошлом называли гравюры, а сейчас — японские графические романы, в переводе обозначает «много изображений».

— Швейцарец Рудольф Тепфер стал первопроходцем в своем деле, начав рисовать комиксы по запросу местных газет, — говорит Йорш, наблюдая увлеченность аудитории. — Но, как и любой начинающий мастер, он допускал немало заметных современным читателям ошибок. На его примере объясняю первый закон комиксов европейской части мира: их читают слева направо и сверху вниз. Японская манга составляет исключение и пишется справа налево. Соответственно, движение рисунка должно подталкивать читателя от кадра к кадру.

Необходимость скрывать свои супергеройские способности (мечта любого, в положительном смысле, ботаника!), наличие антагониста, который обязательно потерпит поражение — все это легко ложится на реальные подростковые проблемы и переживания. Отсюда и невероятная популярность комиксов.

— Человек, который берет лист бумаги и карандаш, — тоже супергерой, — добавляет Алексей, вызывая нескрываемую поддержку молодежи.

На листах тем временем оживают первые супергерои воспитанников школы. Вот задел рассказа о рок-музыкантах.

Рядом альтернативную историю переживает известный Человек-паук. А на соседней парте карандаш и ластик пишут про черного котенка с белым пятном на хвосте.

Кстати, узнать, как выстраивается сюжет графического романа, придумать и нарисовать собственных персонажей, научиться делать раскадровки может любой желающий. Ведь школа комиксов ждет посетителей вплоть до 29 августа.

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