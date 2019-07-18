Замри, тебя рисуют. Кто может стать идеальным натурщиком для художника в метро

Для этих людей метро — возможность совместить приятное с полезным, а именно сделать пару зарисовок в дороге. О том, как это происходит и почему именно в подземке часто встречаются колоритные натурщики, корреспонденту «Вечерки» рассказали сами художники. Вот их истории.

Внутреннее состояние определяет, кто станет героем

Глядя на работы, которые профессиональная художница и преподавательница живописи и рисунка Анастасия Ермакова делает в метро, не верится, что не обошлось без использования компьютера. Это настоящие картины: яркие, с настроением и атмосферой. Увлечение рисованием началось еще в школе, тогда Анастасия иллюстрировала книги, которые использовались на уроках литературы.

— Мне было интересно не просто рисовать людей, а передавать их характер. Не могу назвать конкретное время, когда я начала делать зарисовки в метро, началось это, когда я была студенткой. И в метро очень много именно «персонажей», как из книги: бери и рисуй. И то, что получается в итоге, — это для меня отпечаток времени.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Для профессиональной художницы Анастасии Ермаковой рисунки, которые она делает в метро, — это отпечатки современности Фото: Личный архив Анастасии Ермаковой

Что касается компьютеров и графических редакторов: Анастасия признается, что даже пользоваться ими не умеет. Свои рисунки она создает с помощью карандаша, пастели, а сейчас пробует флюоресцентные краски — те, что светятся в темноте.

— Часто получается так, что подсознательно рисуешь свое внутреннее состояние. Если грустно, то взгляд автоматически из толпы выхватывает каких-то грустных персонажей. Если нехватка внимания от любимого, то на глаза попадаются влюбленные парочки, если радостная ситуация, то попадаются веселые компании.

А вот внимания пассажиров Анастасия старается избегать.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Люди в метро. Рисунок Анастасии Ермаковой Фото: Личный архив Анастасии Ермаковой

— У нас принято считать, что художник — это публичная профессия и можно смело рассматривать то, что он делает... Но мне кажется, любому человеку неприятно, когда ему заглядывают через плечо. Рисование — сакральный процесс, внутреннее общение художника с натурой...

Музыка помогает сконцентрироваться на натуре

По специальности Елена Полякова — аниматик. Это тот, кто создает серию картинок, с помощью которых в упрощенной форме обрисовываются кадры из фильма или мультфильма. За плечами у нее Московский государственный университет культуры и искусств, отделение «режиссер анимационного кино и кинотворчества».

Елене Поляковой в работе главное — настроиться на нужный лад. В этом ей помогают музыка и, конечно же, вдохновение Фото: Личный архив Елены Поляковой

— Чтобы собрать мультипликационную историю, в день мне нужно нарисовать как минимум 80 картинок и при этом верно передать пропорции, настроение, характер персонажа. Все это возможно, только когда ты хорошо натренирован, чем я и занимаюсь в метро. Но для меня это не только тренировка, но и вызов самой себе, поскольку за несколько лет рисования в метро я столкнулась с тем, что люди абсолютно по-разному реагируют на то, что я делаю. — Обычно художники делают в метро скетчи (от англ. sketch — «эскиз, набросок, зарисовка»).

Елена рисует карандашом или ручкой, как-то даже пробовала стилусом на планшете.

— Я люблю рисовать бомжей, пожилых людей, очень люблю экстравагантных личностей. Нравятся дети, но они очень подвижные и любопытные, сразу понимают, что ты их рисуешь, и не могут это игнорировать: ребенок может подойти, сесть рядом. В целом ограничений у меня нет — рисую всех!

Людям нравится внимание: человеку приятно, что именно его выбрал художник. Не могу, впрочем, про всех это сказать, но у большинства поднималось настроение, когда они видели, что я их рисую.

Елена спокойно относится к тому, что пассажиры проявляют встречный интерес.

— Был случай, когда двое парней, которых я рисовала, попросили у меня блокнот и маркер и нарисовали меня в «отместку»!

Эти скромные скетчи вызывают у пассажиров массу эмоций, многие хотят получить рисунок на память.

Работа Елены Поляковой Фото: Личный архив Елены Поляковой

— Иногда я и сама показываю, что получилось. Обычно до меня невозможно докричаться — я езжу в наушниках, погружена в процесс. И если визуальный контакт с человеком есть, то я могу просто развернуть и показать ему, что получилось. Ну а если на память, то сканирую и отправляю по электронной почте.

А музыка в наушниках помогает не бояться окружающих людей.

— Для меня рисование — это магия, и, открыв все каналы восприятия, ты не можешь нырнуть в эту магию. Музыка позволяет сконцентрироваться.

Важна индивидуальность

Психолог Александр Евсеев ни дня не работал по специальности. Сейчас он ретушер в фотостудии, а рисование для него — хобби. К пассажирам подземки присматриваться он начал 5–6 лет назад и признается, что поначалу процесс был очень волнительным.

Александру Евсееву важна индивидуальность пассажира. И чтобы попасть в поле его зрения, нужно сильно выделяться Фото: Личный архив Александра Евсеева

— Я ожидал какого-то негатива, вообще рисовать в общественном пространстве как-то не по себе, особенно если не очень уверен в результате. Спустя время пришло осознание, что пассажиры довольно спокойно относятся к этому — позитивных реакций гораздо больше, чем негативных, и это не могло не радовать.

Однажды, еще в самом начале, зашел в вагон и увидел женщину с пышной прической. Просто невероятно пышной. И захотел ее запечатлеть. Она поняла, что я ее рисую, даже начала позировать, и через пару станций она подошла ко мне, посмотрела и похвалила. Ее слова позволили мне двигаться дальше и добавили мне уверенности, спасибо ей за это.

Александр говорит, что из массы пассажиров отдает предпочтение пожилым людям, в них больше индивидуальности, а молодежь в массе своей мало чем отличается друг от друга: одинаковая одежда, одинаковые прически... Нет интереса их изображать. В метро Александра можно увидеть в середине дня, когда пассажиров не так много и никто не заслоняет обзор художнику и его натурщикам.

Эскиз Александра Евсеева Фото: Личный архив Александра Евсеева

—Я живу на юге, езжу по оранжевой ветке, и здесь мне, конечно, очень удобно, поскольку запустили новые поезда, у которых ход очень плавный, можно спокойно рисовать и не переживать, что тебя тряхнет.

КСТАТИ

В социальной сети Facebook есть страница сообщества Art of Metro, где представлены работы отечественных и зарубежных художников, делающих скетчи в метро. Пролистав страницу, можно увидеть на только разные техники, но и отметить разницу между пассажирами метро.

ВЫСТАВКА

В прошлом году на станции метро «Воробьевы горы» прошла выставка казахского художника Чингиса Ногайбаева «Встречи в метро». В экспозиции было представлено 150 графических работ.

На протяжении двух лет в поездах на разных линиях метро Чингис Ногайбаев делал наброски сидящих напротив него пассажиров — мужчин, женщин, детей. Оригинальные карандашные зарисовки разместили в 10 стеклянных колбах прямо на платформе станции.

Кроме того, художник изобразил в антураже московской подземки известных исторических личностей: Григория Распутина, Ван Гога, Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи, Оноре де Бальзака и Дон Кихота.

Читайте также: От антикварных салонов до недель моды: новый арт-квартал открылся в Гостином Дворе