Эксперты рассказали, какие зонты лучше подойдут для московской непогоды

Уже не первую неделю погода в Москве испытывает горожан на влагостойкость. И дня не обходится без дождей, которые порой переходят в разряд ливневых. Подобная климатическая ситуация выработала у большинства столичных жителей один полезный рефлекс — выходишь из дома, захвати зонт.

В связи с этим «Вечерняя Москва» обратилась к специалистам за советами, какие зонтики лучше выбирать, если вдруг застигнет московская непогода.

— Прежде всего, нужно определиться, какие вообще бывают зонты, из каких материалов их производят и какой тип зонта подойдет именно вам, — говорит Людмила Викулова, директор департамента исследований «Роскачества».

Виды зонтов

Специалисты делят зонты на два вида — трости и телескопические. Трость со спицами складывается, но не меняется в размере. Телескопический зонт (или выдвижной), который складывается в 1,5–2 раза, делится на три вида — автомат, полуавтомат, механический.

Автомат — это зонт, который открывается и складывается обратно одним нажатием кнопки. Правда, доводить его до полного закрытия придется вручную, так как пружина должна быть сжата.

Полуавтомат — зонт, купол которого открывается кнопкой, а складывается вручную. Механический — зонт, который открывается и сворачивается вручную.

Какой механизм более надежный?

— Телескопические зонты легче в использовании и носить их удобнее. Но чем проще механизм в зонте, тем он более надежен. Поэтому зонт — трость с большими спицами, которые крепко прижимают купол к основе в закрытом состоянии, и механизмом «антиветер», который выворачивает купол наизнанку при ветре, не ломая спиц, является самым надежным, — говорит специалист Роскачества.

Качество материалов

Также при выборе модели зонта важно смотреть на то, из какого материала изготовлены комплектующие зонта.

Представитель известной японской марки зонтов Владимир Сюткин поясняет:

— Каркас — фундамент зонта. Спицы делают из карбона, металлосплавов, стали, алюминия. Самый недолговечный, но зато самый легкий — алюминий.

Количество спиц также важно учитывать. Стандарт — 8–10 спиц, это оптимально для ветроустойчивой конструкции.

Материал купола

Материал купола зонта тоже имеет важное значение. По степени роста качества покрытие — нейлон, полиэстер, эпонж, жаккард, сатин. А дополнительное покрытие — тефлон или пропитка, чтобы купол не промокал.

Нейлон — самый недорогой и менее практичный материал. Полиэстер — прочный и влагоустойчивый. Сатин и жаккард выглядят красиво, но не предназначены для сильных дождей.

Эпонж — это смесь полиэстера и хлопка. Материал нового поколения приятен на ощупь, быстро высыхает после дождя, похож на шелк.

Как правильно выбрать зонт в магазине, советуют специалисты «Роскачества»:

— Проверить отсутствие люфта механизма зонта, посмотреть качество крепления спиц и ткани купола, скорость и плавность открытия, отсутствие скрипов и скрежета, натяженность ткани купола и работу «антиветра», резко дернув рукой, — купол должен вывернуться наизнанку. Не покупать слишком дешевый зонт.

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