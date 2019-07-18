Каких погодных изменений нам ждать в ближайшее время, рассказал климатолог

Утром до обеда солнце, а вечером ливень и шквалистый ветер... Что происходит с погодой в регионе и чего ожидать в дальнейшем, рассказал «Вечерней Москве» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, ждать ураганов и тайфунов не стоит.

- Стоит обычная для лета и нашего региона нестабильная погода. Да, гроза, да, усиление ветра, но так было всегда. Более того, этот период плохой погоды заканчивается, и в конце июля - начале августа нас ожидает отличная погода с температурой воздуха выше обычной, - пояснил эксперт.

Лето мы еще застанем, но все-таки, нормальны ли такие тепловые перепады?

- Перепады в пределах нормы, - успокоил Владимир Семенов. - Это характерно для европейской части России.

Другое дело, рассказал ученый, что по вероятность формирования продолжительных погодных аномалий, которые будут длиться непривычно долго - по 2-3 недели - с глобальным потеплением будет увеличиваться.

Другими словами, длительные холодные периоды по 15-20 дней, которые остаются в памяти людей как «помните, лето 1998 года было жарким», будут происходить на 20-30-40 процентов чаще.

- Причем будут как аномально холодные периоды, так и наоборот. Вероятность формирования такой стоячей волны увеличивается вместе с глобальным потеплением, - предупредил климатолог.

Как скоро это настанет?

- Конкретной даты нет, мы не прогнозисты. Не можем предсказать ничего, но статистически наблюдаем закономерность и рост вероятности. Как только температура увеличивается на 1, 2, 3 градуса, то вместе с этим растет и вероятность формирования таких погодных аномалий, - пояснил собеседник «ВМ».

Условно говоря, например, 100 лет назад такие режимы происходили столько-то раз за столько-то лет, а теперь они стали происходить в 1,5 раза чаще, например. А еще через 10 лет - в 2 раза чаще. Такая погода будет обыденной, привычной.

По словам ученого, эти аномалии не будут привязаны к конкретному региону.

- Вдоль широтного круга будет перемежаться область аномальной жары и аномального холода. Но где будет, точно неизвестно. Помните, в 2010 году в это время у нас июль был аномально жаркий? А сейчас он аномально холодный. А в Южной Европе сейчас аномальная жара, - привел пример климатолог.

В целом, будет меняться вся структура погоды, подчеркнул эксперт.

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