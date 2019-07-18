Утверждено положение о порядке дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму
Это документ, благодаря которому столичный избиратель может увидеть весь порядок своих действий при подаче заявления и при осуществлении непосредственно голосования.
— Он отражает вопросы, связанные с подачей заявления на портале, с порядком голосования на портале, вопросы, связанные с составлением списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования и исключением избирателей из списков избирательных участков по месту жительства, — рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Документ регулирует вопросы, связанные с подведением итогов избирательной комиссии на участке, где проходило электронное голосование.
Положение поможет решить ситуацию, когда будет необходимо контрольно вручную пересчитать голоса, а также ситуации, связанные с передачей документов участковой избирательной комиссией на хранение.
— Проектом решения предлагается утвердить форму списка избирателей, форму избирательного бюллетеня, требования к формированию и отображению избирательных бюллетеней, форму протокола участковой избирательной комиссии, — сказал Ермолов.
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