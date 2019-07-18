Профсоюзы примут участие в агитационной кампании по выборам в Мосгордуму
Профсоюзы поучаствуют в агитационной кампании среди работников предприятий за участие в выборах депутатов Московской городской думы 8 сентября 2019 года. Об этом 18 июля сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Такое решение было принято совместно с председателями горкомов Московской федерации профсоюзов на заседании президиума.
— Профсоюзы выступают за позитивное и стабильное развитие города, — отметил Михаил Антонцев.
Их участие в выборах депутатов Мосгордумы, по его словам, имеет четкое обоснование.
— Участие в выборах — наш гражданский долг и возможность выразить свое отношение к власти, — подчеркнул Антонцев. — Результат этих выборов напрямую связан с явкой избирателей: чем выше явка, тем больше шансов пройти у кандидатов, реально представляющих интересы москвичей. Поэтому это — главные выборы для жителей нашего города.
От сделанного выбора, по его словам, будет зависеть то, по каким законам Москва будет жить в ближайшие пять лет.
Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Они охватят 45 избирательных округов. В трех из них пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
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