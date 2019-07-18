Владимир Зеленский снова поспорил на увольнение
Президент Украины Владимир Зеленский заключил еще один спор на увольнение. На этот раз «соперником» главы государства стал Игорь Сирота – генеральный директор госпредприятия «Укргидроэнергия».
Новый спор по-прежнему касается сдачи в эксплуатацию моста через Днепр. Ранее по этому же поводу Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Они поспорили, что мост будет сдан до 14 сентября, иначе глава города снимается с должности.
Игорь Сирота не согласился с условиями пари. Он отметил, что выполнить их невозможно, а мост должен быть сдан в эксплуатацию примерно 15 октября.
- Тогда до 15 октября? А если не успеете? – спросил Зеленский.
На вопрос президента, как передает сайт телеканала RT, Сирота ответил, что в этом случае напишет заявление об отставке.
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