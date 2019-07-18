Археологи обнаружили нетронутый античный склеп воинов в Крыму
Неразграбленный античный склеп, в котором погребены воины, обнаружили во время раскопок на некрополе Кыз-Аул в восточном Крыму.
Директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков сообщил, что это древнее каменное сооружение, в котором обычно хоронили представителей одной семьи или рода.
— В склепе было погребено несколько человек. Места всем не хватало, и поэтому скелеты умерших лежат друг на друге. Пока можно говорить о 12 погребенных, — рассказал Олег Марков корреспонденту РИА Новости.
Он добавил, что археологи планируют связаться со специалистами, которые занимаются генетической экспертизой, чтобы выяснить были ли подзахоронения представителей других семей или одного рода.
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