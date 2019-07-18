Врачи диагностировали у актрисы Инны Чуриковой перелом ребер
Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены вечером в четверг, 18 июля, во время спектакля. После чего ее доставили в больницу с переломом ребер.
Такой диагноз был поставлен врачами скорой помощи. Также у артистки зафиксированы ссадины на руках. В настоящее время Инна Чурикова находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского, где ее обследуют, сообщает «Пятый канал».
О том, как произошло падение рассказал корреспонденту ТАСС актер Александр Михайлов, который играл в спектакле вместе с Инной Чуриковой.
— Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована, — сообщил актер.
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