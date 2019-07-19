Психологи назвали неожиданный способ избавления от одиночества
Сотрудники Тюменского государственного университета выяснили неожиданный способ избавления от одиночества.
По их словам, моржевание помогает убрать чувство тревоги и одиночества у человека.
Доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова сообщила, что одним из ключевых факторов, который заставляет людей идти в клубы зимнего плавания, является высокая личностная тревога.
— Беседы с членами экспериментальной группы показали, что групповое закаливание является своеобразным ответом на высокие показатели личностной тревожности. То есть, к моржеванию людей подстегивают коммуникативные мотивы, — рассказала специалист.
Ученые установили, что моржевание может быть эффективным способом поиска новых друзей и избавления от одиночества. Кроме того, зимние купания в целом благоприятно отражаются на психологическом состоянии и, по словам психологов, стимулируют познавательный интерес, сообщается в издании Naked Science.
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