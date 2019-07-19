Центры воспитания родителей появятся в России
В 54 российских регионах откроют бесплатные центры, в которых родителей будут обучать воспитывать детей.
В Министерстве просвещения России рассказали, что специалисты будут помогать родителям в вопросах раннего развития, психологии подростков и домашнего обучения. Будущие консультанты центров уже проходят необходимую профессиональную подготовку.
К концу 2019 года откроют 95 таких учреждений. Основной их задачей будет повышение психолого-педагогической компетентности матерей и отцов.
Исполняющая обязанности директора Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Соловьева отметила, что раньше родителей консультировали дефектологи, социальные педагоги, психологи и другие специалисты. Сотрудники новой структуры возьмут на себя эту работу.
— Основных целевых групп — пять. Это родители малышей до трех лет, которым необходима помощь в раннем развитии, родители дошкольников, которые не посещают детский сад, школьников на домашнем обучении с ОВЗ и инвалидностью, школьников с девиантным поведением и тех, кто планирует усыновить ребенка, — сообщила Татьяна Соловьева корреспонденту «Известий».
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