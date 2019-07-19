Несколько трамваем не будут ходить с 21 июля из-за ремонта путей
• 03:12 • 19 июля 2019
Поделиться:
0
doc76a54tclp84cpi5hjj
Назначены временные маршруты трамваев
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
С 21 июля на время ремонта путей на улице Ивантеевская не будут ходить трамваи № 2 и № 29.
Вместо трамваев запустят на линию автобус № 4, который будет ходить от метро «Бульвар Рокоссовского» до Богородского. Также пассажиры могут пользоваться автобусом № 80.
Кроме того, введут временные маршруты трамваев: № 7 — от Тверской Заставы до Богородского, № 46 — от Новоконной площади до Богородского и № 4 — от Метрогородка через метро «Бульвар Рокоссовского», улицу Халтуринскую, метро «Преображенская площадь», «Сокольники», улицу Большую Оленью до Богородского, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Читайте также: Движение трамваев между станциями «Дмитровская» и «Войковская» ограничат с 21 июля
Теги:
03:1219 июля 2019
02:1419 июля 2019
01:4819 июля 2019
01:1619 июля 2019
00:5219 июля 2019
23:5618 июля 2019
23:3018 июля 2019
22:5518 июля 2019
22:4118 июля 2019
22:2618 июля 2019
21:3818 июля 2019
21:0918 июля 2019
21:0018 июля 2019
20:5718 июля 2019
20:0518 июля 2019
19:4318 июля 2019
19:1818 июля 2019
19:1818 июля 2019
18:5918 июля 2019
18:2418 июля 2019
18:2018 июля 2019
18:1518 июля 2019
18:0918 июля 2019
17:3018 июля 2019
17:1318 июля 2019
17:0618 июля 2019
17:0218 июля 2019
17:0118 июля 2019
16:5318 июля 2019
16:4018 июля 2019
16:1818 июля 2019
16:0418 июля 2019
15:4518 июля 2019
15:3618 июля 2019
15:2518 июля 2019
15:1318 июля 2019
14:4518 июля 2019
14:2318 июля 2019
14:1818 июля 2019
13:4118 июля 2019
13:3118 июля 2019
13:3018 июля 2019
13:2118 июля 2019
13:1618 июля 2019
13:1418 июля 2019
13:0618 июля 2019
13:0018 июля 2019
12:4818 июля 2019
12:4418 июля 2019
12:4418 июля 2019
12:3818 июля 2019
12:3318 июля 2019
12:2518 июля 2019
12:1018 июля 2019
12:0118 июля 2019
11:5418 июля 2019
11:4618 июля 2019
11:4218 июля 2019
11:4018 июля 2019
11:3018 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:2718 июля 2019
11:1118 июля 2019
11:0818 июля 2019
11:0818 июля 2019
10:5918 июля 2019