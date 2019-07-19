При эвакуации пассажиров самолета в Шереметьеве пострадали восемь человек
• 03:57 • 19 июля 2019
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Все эвакуированные пассажиры находятся в здании аэропорта
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Восемь человек пострадали при эвакуации с самолета Москва — Ереван в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту РИА Новости глава пресс-службы подмосковного управления МЧС Федор Польшин.
— Пострадали восемь человек, — сказал глава пресс-службы.
Ранее «ВМ» сообщала, что самолет, выполнявший рейс Москва — Ереван, прекратил взлет в Шереметьеве из-за сигнала задымления в кабине пилотов. Всех пассажиров эвакуировали по трапам. Трое из них пострадали, они получили ссадины и ушибы. Всего на борту находились 187 человек.
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