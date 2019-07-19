Росавиация создала комиссию для расследования причин ЧП в Шереметьеве
Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования обстоятельств и причин инцидента с самолетом компании «Северный ветер» в столичном аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
— Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Она приступила к работе, — сказали в Росавиации.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет рейсом Москва — Ереван остановил вылет из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов. Всех пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали, из них пять пассажиров получили травмы средней тяжести, один человек госпитализирован. В настоящее время службы аэропорта готовят резервный борт.
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