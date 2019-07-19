СМИ: Супруга певицы Глюкозы заметили с другой женщиной
• 05:11 • 19 июля 2019
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Сама Глюкоза никак еще не прокомментировала слухи об измене супруга
Фото: https://www.instagram.com/p/BlmzVnOnVNS/?taken-by=chistyakova_ionova
Журналисты Telegram-канала «Только никому» опубликовали скриншот переписки с неизвестным инсайдером, который рассказал, что мужа певицы Глюкозы видели в ресторане в компании эффектной брюнетки.
— Мадам выглядела, как леди из Instagram, — говорится в сообщении.
Собеседник отметил, что произошло это еще в январе. Тем не менее, несколько СМИ связали этот слух с затишьем Натальи Чистяковой в Сети, она стала очень редко появляться на своей странице в Instagram. Сама певица никак пока не прокомментировала подобную информацию, сообщает издание Metro.
Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились в 2006 году. У пары есть две дочери: Лидия и Вера.
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