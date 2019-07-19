Ученые назвали продукты, которые помогут при болях в суставах
Ученые из США перечислили продукты, которые могут помочь людям, страдающим от болей в суставах.
Они провели исследование, в котором приняли участие около 6 тысяч человек. На протяжении длительного периода времени одна группа участников питалась продуктами с богатым содержанием клетчатки, а другая половина участников ела мало такой пищи. Специалисты установили, что у первой группы людей риск развития воспалительных заболеваний суставов снизился на 61 процент.
Также исследователи выяснили, что продукты, содержащие клетчатку, оказывает положительное влияние на бактерии, которые живут в кишечнике, уменьшая их токсичность на весь организм.
Кроме продуктов, богатых клетчаткой, ученые порекомендовали употреблять в пищу оливковое масло. Содержащиеся в его составе омега-3 жирные кислоты оказывают противовоспалительный и антиоксидантный эффект на больные суставы.
Также грейпфрут поможет людям, которые страдают от болей в суставах. В нем содержится большое количество различных противовоспалительных соединений, которые незаменимы при артритах. Кроме того, аскорбиновая кислота, которая содержится в этом фрукте, поможет снизить воспалительный процесс, сообщается в журнале Annals of the Rheumatics Diseases.
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