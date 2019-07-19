Резервный борт вылетел из аэропорта Шереметьево в Ереван
• 06:01 • 19 июля 2019
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Время полета составит около 2,5 часов
Фото: Официальный Twitter-аккаунт компании Airbus (https://twitter.com/airbus)
Резервный борт авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Ереван.
Рейс № 4477 отправлен в 5:19, сообщает онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что самолет Nordwind Airlaines из-за срабатывания датчика задымления при взлете в Шереметьеве вернулся в аэропорт. Всех пассажиров эвакуировали, при этом травмы получили восемь человек, одного пассажира госпитализировали. В авиакомпании сообщили, что причиной эвакуации пассажиров стал посторонний запах на борту самолета. В лайнере находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
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