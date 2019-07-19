Проект новых антироссийских санкций внесли в конгресс США
Законопроект под названием «прекращение агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» внесли в конгресс США. Новые антироссийские санкции связали с инцидентом в Керченском проливе.
Американские власти решили наказать представителей ФСБ за якобы «незаконное задержание» украинских моряков. Заявление появилось на сайте одного из авторов документа представителя Демократической партии Марси Каптура. Его соавторами выступили коллеги по палате: Брайан Фитцпатрик, Майк Куигли и Энди Харрис.
— Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой, — сообщается в тексте законопроекта, передает РИА Новости.
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Три украинских военных корабля незаконно вторглись в российские территориальные воды. Они не реагировали на предупредительные сигналы пограничников. В результате корабли остановили с применением оружия, всех моряков арестовали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией со стороны Киева.
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