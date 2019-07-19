Коллеги поздравили Александра Ширвиндта с юбилеем

По случаю юбилея выдающегося артиста со страниц «Вечерней Москвы» поздравили его друзья и коллеги. С народным артистом России, художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным Александр Ширвиндт не раз принимал участие во всевозможных творческих вечерах.

— Хочу от всей души поздравить Александра Анатольевича с этой датой, — передал теплые слова через «ВМ» Константин Райкин. — Я его очень люблю и помню. Для меня Ширвиндт на протяжении долгих лет является ярким и убедительным примером порядочного, талантливого человека. Он очень деятельный, невероятно остроумный и умеет не изменять высокому человеческому достоинству. Мне кажется, это очень важно.

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев признается, что многому научился у Александра Ширвиндта за долгие годы общения на концертных и съемочных площадках. Быть знакомым с этим удивительным, одаренным, уникальным человеком для него — счастье.

— Ширвиндт — это море остроумия, обаяния и вальяжности. Самые хорошие и теплые слова в его адрес! Дорогой Александр Анатольевич, надеюсь на скорую встречу, надеюсь на то, что нам предстоит с вами вместе осилить еще много-много съемочных дней и дней простого общения, которым я очень дорожу, — обратился к юбиляру Юрий Николаев.

Ширвиндт — выдающийся актер, создавший десятки образов на сцене и в кино, сказал «ВМ» знаменитый режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Вместе им удалось поработать на картине «Зимний вечер в Гаграх», где у виновника торжества была небольшая роль. Но Ширвиндт сыграл ее так, что она стала одной из важнейших в картине.

— Это человек необыкновенно огромного таланта и обаяния, — сказал Карен Шахназаров. — На протяжении многих лет он во многом формировал наш взгляд на мир, он делал это с юмором, с добрым ощущением праздника жизни. Это свойственно Александру Анатольевичу. Искренне восхищаюсь им и люблю его. Его талант бесконечен. Он сделал необычайно много в нашей культуре, искусстве, оказал огромное влияние на развитие нашей театральной жизни. Ширвиндт в прекрасной творческой форме. Чтобы поддерживать такой талант, нужно много сил. Дорогой Александр Анатольевич, желаю прежде всего здоровья и неиссякаемой энергии!

Народный артист СССР, легендарный актер театра и кино Василий Лановой любя называет Ширвиндта Шурой. Они знакомы со студенческой скамьи Щукинского училища, проделали путь к вершинам сценического мастерства.

— Шура талантливый актер и режиссер, — отметил Василий Лановой. — Более того, он честный человек, а это дорогого стоит в наше время. Шура, я поздравляю тебя и обнимаю. И очень жалею, что я сейчас не в Москве! Желаю всего самого лучшего, что может быть таким для актера и интеллигента. Я счастлив, что могу это тебе сказать!

Поздравления юбиляру через «ВМ» передала и прославленная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Для Александра Ширвиндта у нее только самые теплые слова и пожелания.

— Пусть он будет здоров, пусть занимается своим прекрасным творчеством, пусть в его доме живет благополучие. Пусть радость, которую дарит нам Александр Ширвиндт, как солнечные лучики, отражается от благодарных поклонников его таланта и согревает этого прекрасного человека! — передала Ирина Роднина.

Актриса, народная артистка СССР и лауреат двух Сталинских премий Вера Васильева, которая сегодня служит в Театре сатиры под руководством Ширвиндта, тоже обратилась с поздравительной речью к юбиляру.

— Работать с ним — огромное удовольствие, — призналась Вера Кузьминична корреспонденту «ВМ». — Это человек невероятного таланта, тонко чувствующий своего партнера и коллектив. Хочу пожелать ему здоровья, достойного окружения, чтобы он всегда был окружен любовью близких.

СПРАВКА

Актер, театральный режиссер и сценарист Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956-м окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году сыграл первую роль в кино — эстрадного певца Вадима Ухова в фильме «Она вас любит». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденом Дружбы народов. В честь Александра Ширвиндта назван астероид, открытый в 1983 году.

Читайте также: Борис Криштул: Если из плохого сценария получается хороший фильм, это редкое событие