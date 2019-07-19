Птенец краснокнижного пеликана родился в Московском зоопарке

На территории Московского зоопарка на свет появился птенец розового пеликана. Данный случай является уникальным, так как обычно в неволе самки выводят потомство поздней осенью, до наступления холодов.

Увидеть новорожденного птенца можно на новой территории зоопарка. Он наиболее активнен в утренние часы, с 10:00 до 11:00, во время кормления. Семейство пеликанов проживает на пруду рядом с Турьей горкой.

— Розовые пеликаны содержатся в Московском зоопарке с 1988 года, но первый птенец появился лишь в 2013 году. С тех пор пеликаны дают потомство почти ежегодно, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, птенец родился в летнее время потому, что в зоосадке для розовых пеликанов удалось создать условия, приближенные к естественным. В связи с этим птицы начали жить в соответствии со своими природными биологическими ритмами.

Сейчас оперение детеныша серого цвета. К третьему году его жизни оно полностью обновится на розовое. Через некоторое время посетители зоопарка смогут увидеть, как детеныш плавает вместе с родителями, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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