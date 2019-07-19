«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать свежие сезонные ягоды

«Роскачество» совместно с Ягодным союзом создало рекомендации по выбору сезонных ягод. Эксперты рассказали об особенностях хранения и мытья ягод, местах их покупки, обязательных документах соответствия, максимальной фасовке, а также объяснили, почему голубика заменяет на рынке чернику.

Так, свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской. Также желательно, чтобы отдельные плоды в партии были схожего размера, формы и окраса. Кроме того, созревшая естественным образом ягода должна обладать ярким ароматом.

В настоящее время многие производители продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантациях. Эксперты отмечают, что это наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую ягоду. Если таких точек или плантаций рядом нет, то лучше покупать ягоды в крупных магазинах, которые имеют с производителями договора на поставку, а не на рынках, где отследить происхождение товара сложно.

Потребитель должен знать, что в любой торговой точке должны быть в наличии карантинные сертификаты, накладные и декларации соответствия на каждую партию ягод, у продавцов должна быть медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места. По просьбе покупателя продавец обязан показать документацию или заверенные копии.

Также внимание при приобретении ягод нужно обращать на фасовку. Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается.

Не рекомендуется покупать ягоду, если она выделяет влагу (из нее вытекает сок), часть ягод в упаковке потрескались, есть запах плесени или характерный винный аромат брожения. Все это говорит о том, что ягода испорчена.

Оптимально, если ягоды охлаждают сразу после сбора урожая и затем хранят, перевозят и продают при температуре плюс 2–6 градусов. В таких условиях ягоды намного дольше хранятся без потери вкусовых качеств и полезных свойств. Мыть ягоды следует прямо перед едой, потому что при попадании влаги они быстро портятся.

Эксперты объяснили, что чаще на прилавках магазинов можно встретить голубику, а не чернику, потому что промышленного выращивания последней не ведется. Та черника, которую продают, является дикой ягодой, собранной в лесу. У нее маленький срок хранения и продается ее немного.

Читайте также: Варенье не для сладкоежек: готовим ягоды и сохраняем витамины