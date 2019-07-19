Медики сообщили о влиянии на здоровье частых походов в сауну
Исследователи из университета Галле-Виттенберг и Берлинского медцентра выяснили, что частое посещение сауны может улучшить состояние здоровья человека.
Девятнадцать пациентов участвовали в эксперименте — за ними наблюдала группа медиков. Участники исследования начали регулярно посещать сауну. В процессе наблюдения за ними врачи отметили, что процедура способствует расширению сосудов и учащению пульса. Практически то же самое происходит с организмом во время занятия спортом. Таким образом, постоянное посещение сауны помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.
Специалисты предупредили: перед тем как идти в парилку, необходимо перестраховаться и проконсультироваться с врачом. Так, если у человека есть какие-то проблемы с сердцем, посещение сауны ему противопоказано. Помимо этого, париться нельзя выпившим алкоголь людям, ведь спиртное расширяет сосуды и склеивает лейкоциты, а это вызывает опасность тромбоза. Об этом сообщают «Дни24».
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