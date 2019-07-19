Опубликовано видео стрельбы из ракетного оружия в Черном море
• 08:20 • 19 июля 2019
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Задача фрегата состояла в засечении ракеты при помощи средств обнаружения
Фото: скриншот YouTube телеканала «Звезда»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
По замыслу учений, «Утес» должен был обнаружить корабли противника и поразить его ракетным оружием. Задача фрегата состояла в засечении ракеты при помощи средств обнаружения.
По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО Алексея Рулева, «Утес» выполнил стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс». «Адмирал Макаров» поразил цель двумя пусками управляемых ракет. В составе ВМФ фрегат находится с 2017 года.
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