Госкорпорация «Ростех» разработает план поставок Су-27 для Турции
Россия готова поставлять Турции свои самолеты Су-27 вместо американских F-35. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Ростех без труда проработает план поставок российских самолетов при наличии соответствующего интереса от турецкой стороны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Чемезова.
Ранее Белый дом США официально объявил о выходе из договоренности с Турцией по поставкам американских истребителей F-35. Причиной для такого решения послужили российские поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкой стороне. В министерстве обороны опасаются, что в случае одновременного наличия у Турции С-400 и F-35 может произойти утечка засекреченных технологий американских самолетов и российские военные научатся определять их на своих радарах.
Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Президент страны Реджеп Эрдоган назвал соглашение с Россией важнейшим в современной истории Турции.
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