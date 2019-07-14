Эрдоган назвал закупку С-400 важнейшей сделкой для Турции
Анкара не готовится к войне, а хочет обеспечить мир и безопасность на территории Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оценивая покупку зенитно-ракетных систем С-400.
— В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400, — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что контроль над новым вооружением будет находиться полностью в руках турецких военных, передает портал Haberler.
Первая партия компонентов комплекса прибыла в Турцию в пятницу, 12 июля. Они были доставлены на базу «Мюртед» в провинции Анкара.
Ранее эксперт рассказал о том, какие последствия стоит ожидать от поставок С-400 в Турцию. В частности, он отметил высокую вероятность того, что США продолжат оказывать на страну давление.
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