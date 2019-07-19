Медики назвали причину заболеваний печени у непьющих людей
Американские исследователи из Института трансляционной геномики вместе с коллегами доказали, что повышенная экспрессия гена AEBP1 провоцируется развитием неалкогольной жировой болезни печени, которая носит название NAFLD и других поражений органа.
Кроме того, так называемый, AEBP1 непосредственно связан с работой еще девяти генов, отвечающих за фиброз. В связи с этим ученые пришли к выводу, что ген AEBP1 является активным участником развития жировой болезни печени. Тем не менее, он способен определить стадию недуга и повлиять на процесс лечения.
— Это важные данные для разработки эффективных терапевтических и профилактических стратегий, так как фиброз тесно связан с повышенным риском смерти, — объяснила врач Йоханна ДиСтефано.
Стало известно, что ген AEBP1 начинает чаще передавать наследственную информация от гена в функциональный продукт, когда человек употребляет много сахара, глюкозы, фруктозы и насыщенных жирных кислот. Даже если человек не употребляет алкоголь, чтобы обезопасить себя от заболеваний печени, ему необходимо также следить за питанием. Врачи советуют не злоупотреблять сладким и исключить из рациона сосиски, колбасы и фастфуд, сообщает Medicalxpress.
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