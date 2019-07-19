Участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» закроют 20 и 21 июля
В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, будет закрыт участок Филевской линии столичного метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные меры будут приняты для реконструкции наземного участка линии. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Московского метрополитена.
— Будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», — указано в сообщении.
Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта для пересадки на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Пассажиры также смогут доехать от нее до «Александровского сада» и «Международной». Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
На время закрытия станций для жителей столицы будут работать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. Они будут курсировать с 5:00 до 2:00. Кроме того, на временно закрытых станциях будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут москвичам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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