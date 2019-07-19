Часть электричек на участке Тверь — Москва следуют с задержками
На участке Тверь — Москва по техническим причинам пять электричек следуют с задержками до 10 минут. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в Twitter.
— Также могут задержаться несколько поездов из Москвы, отправляющихся по обороту от электричек из области, — указано в сообщении.
Утром 19 июля 5 пригородных поездов на участке Тверь — Москва следуют с незначительными задержками по техническим причинам. Задержки в движении — до 10 минут. Также могут задержаться несколько поездов из Москвы, отправляющихся по обороту от электричек из области.— Московско-Тверская ППК (@mtppk) 19 июля 2019 г.
Сотрудники железной дороги принимают ряд необходимых мер, направленных на сокращение времени задержек и нормализацию движения поездов данного направления. Пассажиров попросили внимательно следить за объявлениями в поездах и на станциях.
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