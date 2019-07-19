ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Жилкредит»
• 10:16 • 19 июля 2019
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В отношении «Жилкредита» Центробанк вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц
Фото: Центральный банк России
Центробанк 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Жилкредит».
Данное решение принято из-за неисполнения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Нарушения могут привести к угрозе интересов кредиторов и вкладчиков.
В отношении «Жилкредита» Центробанк на протяжении года вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В организации назначена временная администрация, сообщили на сайте ЦБ.
«Жилкредит» занимает 420 место в банковской системе России по размеру активов.
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