Международный день шахмат отметят в столице
В столице в воскресенье, 21 июля, отметят Международный день шахмат. Шахматный клуб на ВДНХ подготовил в честь праздника бесплатную программу, включающую урок, занятие по графическому дизайну и мастер-класс по созданию значков.
Детей и их родителей приглашают на урок по игре в шахматы, который стартует в 12:00. Участники смогут узнать о тактиках ведения игры, способах предугадать стратегию противника и разновидностях поединков. В качестве ведущего выступит обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин.
Во время мастер-класса по созданию значков каждый желающий сможет сделать объемные шахматные фигурки коня, слона и короля. Также в честь юбилея ВДНХ гостям предложат сделать тематический значок.
Занятие по графическому дизайну «Льюис Кэролл и шахматы» позволит познакомиться с азами графических техник и материалов. Его проведут выпускники Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.
Кроме того, в течение всего праздника на площадке клуба будут стоять большие шахматы, сыграть в которые смогут взрослые и дети, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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