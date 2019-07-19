Персональные данные смогут использовать без разрешения россиян
Совет Федерации подготовил поправки к закону «О персональных данных», которые предусматривают свободное использование данных о гражданах без их разрешения.
Отмечается, что житель России перед тем, как предоставить данные о себе, должен будет максимально их обезличить, чтобы установление личности было невозможным даже при дополнительной информации.
Предложил внести поправки вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак. Известно, что правительство уже ответило положительной реакцией на преобразованный документ.
Сведения персональных данных будут включать в себя пол, возраст человека, средний счет за мобильную связь, а также его местоположение. Отмечается, что распространение информации будет запрещено — она предназначена только для улучшения работы различных сервисов и порталов.
О том, что закон о персональных данных нужно подвергнуть изменениям ранее говорил замминистра связи Алексей Волин. Он заявил, что сейчас законодательство затрудняет развитие некоторых сфер в России, сообщают «Известия».
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