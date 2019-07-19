Куда можно и нельзя проходить в храме

— Новичку в храме трудно сориентироваться: куда можно пройти, куда нельзя. Как же при этом вести себя?

— В храм, конечно, тяжело приходить впервые. Да ведь все кажется страшным в первый раз. Приходится со многим столкнуться. Многое понять или принять на веру. Скажем, во время службы не нужно переговариваться — это мешает молящимся. Уже тяжело. А тут еще и технику отключить надо. Тут кто-нибудь и вовсе запаникует: как это я два часа без телефона? И не понимают многие, что не нужен им здесь ни телефон, ни планшетный компьютер.

Я заметил: нередко с новым прихожанином идет кто-то из тех, кто в храме бывал неоднократно. Наверное, вот это и есть первая ступень приобщения. Но, конечно, нет людей одинаковых. И в храм они приходят по-разному. Ну не может ветеран-фронтовик прийти на службу так же просто, как забежавший поставить свечку перед экзаменом студент. Кстати, молодежь, я заметил, намного легче приобщается к церкви. Удивительно, но факт: многие из них читают о Боге и вере в интернете. Подходишь к такому во время службы, попытаешься помочь и выясняешь: ему все известно. Многие из них и в духовную жизнь входят зачастую легко и просто.

А есть такая история: в храм пришла учительница музыки. Стоит на службе и шепчет подруге — не хочу я больше здесь стоять. Хор, говорит, поет плохо — в ноты не попадает и ритм не держит. Но ведь когда Серафим Саровский посещал больничный храм, там хор был и того хуже. А он слышал совершенно другую музыку, чистую, светлую, неземную. И так всегда: художнику не понравится фреска, а фронтовика смутит изображение Страшного Суда. Таким нужна помощь. Тогда уже появляется духовный наставник. Это он объяснит и расскажет. К нему идут с вопросами: куда в храме встать, как часто туда приходить и что делать.

— И покажет, куда можно прихожанину в храме, а куда вход запрещен?

— Да, есть в храме места особые. Вход в Алтарь, например, разрешен только священнослужителям и мужчинам по благословению. Нельзя входить мирянам на солею и амвон, а также ходить между священником и престолом, когда Царские врата открыты, а священник стоит на середине храма. Во время службы хождение вообще не приветствуется, тем более у амвона, так как это отвлекает верующих и духовенство от службы. Самое главное, что нужно объяснить и что должен понять человек: зачем он приходит в храм. А уже от этого и все остальные правила станут понятнее. Люди всегда шли в храм за благодатью, да и сейчас идут. Только многим объяснять приходится, что благодать — не крупа. Ее литрами не измерить. А то идет паломничество за святой водой. Люди наберут, закатают в банки и держат дома под телевизором, в шкафу или, что еще хуже, в отхожем месте. Думают, наверное, что благодать так под крышкой и останется. Как будто сохранится она, как лекарство из аптеки: в пропорции три части благодати на четыре воды. Не так ведь это. Приходится объяснять. И объясняем, что не бывает воды с пятидесятью процентами благодати в составе. А Святого Духа с собой не забрать.

— О каких еще правилах чаще всего спрашивают Вас прихожане?

— О том, например, когда нужно становиться на колени. Отвечаю: по велению души. И никак иначе. Есть, безусловно, некоторые моменты, канонические, когда на колени встают все. Есть моменты, когда начинают отбивать поклоны. Например, когда выносят чашу для причастий, или в службах на Великий пост, там особенно много поклонов. Да только каждый сам для себя решает, бить их или просто перекреститься.

Но ведь многие не то что на колени упасть — на поклон не способны. И, поверьте, никто в храме не будет возражать, если пришедшая на службу бабушка не упадет на колени. Они ведь очень часто на раскладных стульчиках сядут и службу слушают. Есть ведь еще одно церковное понятие: икономИя (ударение на предпоследний слог). Оно означает, что священнослужители всегда вас поймут. Скажем, в наш храм часто приходят девушки из соседних офисов в строгих брючных костюмах.

У них, это мы уже выяснили, правило такое на работе. Так вот: не прогоню же я ее только потому, что она, трудолюбивая такая, занята была и переодеться не успела? То же и с поклонами. Тут важно не каноническое, а отношение, желание, порыв души. Хочется — упади на колени. Хочешь — бей земные поклоны. А нет — стой и молись. Тебе же и решать.

Кстати, в некоторых приходах, сам лично видел, принято на колокольный звон креститься. Только заслышат местные колокола — сразу поклон пониже и креститься. Вроде и правила такого нет, а они кланяются. Хотя этот момент, конечно, лучше с духовным наставником обсудить. Недаром в храмах говорится — все по благословению. Вот, например, история: в церковь пришел горький пьяница. Священник ему наказал — бей поклоны, бросай пить, одумайся. Тот не одумался. И пьет — пуще прежнего. Полез он как-то через рельсы, пьяный уже настолько, что сам на ветру качается. Споткнулся и головой о шпалу. И тут осенило его — пришлось поклоны-то бить. Он в храм побежал. Грехи замаливать.

А в другом приходе женщина, с младых лет в храме. Просит батюшку о поклонах. Назначьте, говорит. Даже просит. А он смеется — хоть три, говорит, сделай. Она в ответ — как же, батюшка, три. Так я пятьсот три делаю, не меньше. А он ей — а ты попробуй. И улыбается. Женщина эта потом лампадку зажигала, храм хотела осветить. Зажгла, перекрестилась, поклонилась разок, другой и упала. Получилось, она и с тремя поклонами не справилась. Все по благословению. По-другому никак.

Читайте также: Священник рассказал, в чем смысл паломничества к мощам святых