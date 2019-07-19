Департамент горимущества передал два помещения Совету ветеранов
Город передал два помещения Совету ветеранов Бутырского района. Как сообщили 19 июля в Департаменте городского имущества Москвы, ветеранская организация сможет пользоваться предоставленными площадями бесплатно.
Объекты находятся по адресу: ул. Гончарова, д. 17, корпус 4. Все они расположены на первом этаже жилого дома, что очень удобно для людей старшего возраста. Кроме того, у них есть отдельный вход.
— Департамент городского имущества оказывает своевременную поддержку ветеранским организациям, нуждающимся в помещениях, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Он также добавил, что в подобранных для Совета ветеранов помещениях организация сможет разместить районный аппарат, проводить встречи с населением.
В свою очередь председатель совета ветеранов Бутырского района Сергей Ильяшенко поблагодарил департамент за помощь.
— Для нас это — стимул работать с большей отдачей для членов нашей организации и жителей района. Сейчас ведутся подготовительные работы для дальнейшего ремонта, и к концу этого года мы разместим наш офис на городских площадях, — рассказал он.
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