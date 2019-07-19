«Русские, уходите!»: что пишут западные СМИ о россиянах, ополчившихся на Леди Гагу

Российские интернет-тролли, оставляющие комментарии под постами Леди Гаги в Instagram, стали героям публикаций в западных СМИ. Зарубежные журналисты отмечают, что россияне встали на защиту «своей королевы Ирины Шейк» и атакуют соцсеть американской поп-исполнительницы.

Английское издание Daily Mail предлагает читателям перевод «самых смешных комментариев»: «Мы вернули Крым, мы также вернем Брэдли», «Не написали комментарий к Гаге? Вы не русский тогда», «У нашей Ирины ноги длиннее», «Мне не нравится эта Гага с самого начала», « У нее нет фотографий с медведями, она не знает, как запустить ядерный реактор, дети перестанут пить водку, слушая ее музыку».

Американский журнал Cosmopolitan отмечает, что почти все комментарии русских пользователей написаны на кириллице, которую Леди Гага даже не может прочитать. Издательство советует русским фанатам оставить певицу в покое.

«Они считают, что Гага — причина, по которой Брэдли и Ирина расстались, и что она украла Брэдли у Ирины. На самом деле они даже не встречаются! Поэтому у нас, американцев, есть только одно сообщение для этих русских: «Уходите! Гага в одиночестве!» — пишет Cosmopolitan.

Журналисты немецкого портала Youthreporter называют происходящее чуть ли не травлей певицы.

«Можно ли назвать это травлей со стороны пользователей Instagram? Я не могу судить об этом. Но такой массивный флешмоб со стороны как обычных людей, так и звезд, в моей памяти впервые. Пока я писал это, количество комментариев увеличилось еще на 18 тысяч. Похоже, комментаторы не собираются останавливаться», — пишет Youthreporter.

Напомним, голливудский актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк расстались месяц назад. Причастной к разрыву считают певицу Леди Гагу, которой приписывают роман с актером после совместных съемок в ленте «Звезда родилась». Буквально сразу после появления новости о том, что певица переехала к бывшему возлюбленному Ирины Шейк, русские пользователи принялись обвинять Леди Гагу в том, что она увела мужа у российской модели.

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