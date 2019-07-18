Семен Слепаков в стихах рассказал свою версию расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера

Российский музыкант и продюсер Семен Слепаков опубликовал сказ об отношениях модели Ирины Шейк, актера Брэдли Купера и голливудской певицы Леди Гаги в четырех частях. Стихотворение написано в жанре, характерном для русской традиции. На момент публикации сказ собрал суммарно порядка 200 тысяч лайков от пользователей.

(Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).

Слепаков представил свою версию разрыва российской супермодели Ирины Шейк и голливудского артиста Брэдли Купера. По мнению юмориста, «Всей страной могучей, всей державою // Мы гордились нашей красной девицей, // Нашею Иришкой Шайхлисламовой. // Что себе заполучила Брэдлика — // Ихнего плейбоя голливудского».

Однако Леди Гага «по-подлому» отбила актера у россиянки, пока та «Сиднем сидючи // Дома по хозяйству управлялася, // Днями света белого не видела». Слепаков предположил, что Леди Гага «Волосы его, змеюка, срезала // И снесла тихонько к ведьме мерзостной, // Что живет в секвойном заповеднике // И в миру зовется Оззи Осборном». После того как «ведьма» приготовила отвар и порекомендовала Гаге влить его в кофе Брэдли Куперу, артист якобы стал отдаляться от россиянки.

Далее Слепаков драматично описывает отношения Ирины Шейк с португальским футболистом Криштиану Роналду и говорит, что с ним она тоже не была счастлива. Не забыл юморист и о реакции россиян на новость о расставании знаменитостей:

«Тут и наступил конец бы сказочке, // Если б не российская общественность: // Есть ведь и у нас предел терпения // Санкции мы выдержим, играючи, // Стерпим все нападки, притеснения, // Расширенье НАТО беспардонное, // Происки спецслужб и изоляцию, // Олимпийской сборной отстранение, // И рубля паденье — все мы выдюжим! // Но, чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки, // Не бывать такому».

В комментариях к сказу пользователи похвалили Слепакова за талантливые стихи.

По закону о СМИ редакция «Вечерней Москвы» не может опубликовать его полностью из-за ненормативной лексики. Сказ опубликован в Instagram артиста.

Шейк и Купер встречались с 2015 года, однако в этом году стало известно о романе актера и голливудской певицы Леди Гаги. Ирина Шейк пока никак публично не комментирует ситуацию.

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